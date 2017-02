Weights From York Hall

*Timings subject to change



Fight # 1 – 18:30 hrs 4 X 3 Minute Rounds International Heavyweight Contest NAYLOR BALL weighing in on the day V OLEG LOPAJEVS



Fight # 2 – 18:55 hrs 6 X 3 Minute Rounds Lightweight Contest D.P CARR weighing in on the day V LEWIS JONES



Fight # 3 – 19:25 hrs 4 X 3 Minute Rounds Super-Lightweight Contest CHARLIE DRISCOLL weighing in on the day V DAN CARR



Fight # 4 – 19:50 hrs 6 X 3 Minute Rounds Super-Middleweight Contest LERRONE RICHARDS 12st 3lbs 3oz V ATTILA TIBOR NAGY 12st 4lbs 7oz



Fight # 5 – 20:20 hrs 4 X 3 Minute Rounds Super-Middleweight Contest HARLEY BENN 11st 12lbs 4oz V DOMINK ZUBKO 11st 6lbs 9oz



Fight # 6 – 20:45 hrs 4 X 3 Minute Rounds Super-Middleweight Contest ZAK CHELLI weighing in on the day V ACOB LUCAS



Fight # 7 – 21:00 hrs THE COMMONWEALTH FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds @ 115 lbs THOMAS ESSOMBA 7st 13lbs 2oz V JAY HARRIS. 7st 13lbs 6oz



Fight # 8 – 22:00 hrs 6 X 3 Minute Rounds Super-Lightweight Contest SANJEEV SAHOTA 9st 13lbs 3oz V ELEMIR RAFAEL 9st 10lbs 3oz



Fight # 9 – 22:30 hrs 6 X 3 Minute Rounds Super-Featherweight Contest ARCHIE SHARP 9st 4lbs 3oz V ALEX PHILLIPS 9st 4lbs 3oz



Fight # 10– 23:00 hrs THE SOUTHERN AREA SUPER-FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds @ 130 lbs BOY JONES JNR 9st 3lbs 6oz V CRAIG POXTON 9st 3lbs 1oz