Tweet Weights From Newcastle



SMITH V WILLIAMS 2 WEIGHTS AND RUNNING ORDER Photo credit: Craig Brough - Action Images FIGHT # 1 – 17:00 HRS

4 X 3 Minute Rounds International Light-Heavyweight Contest

MICHAEL WATSON V HRISTO YONEV



FIGHT # 2

6 X 3 Minute Rounds Middleweight Contest

TROY WILLIAMSON V MIGUEL AGUILAR



FIGHT # 3

4 X 3 Minute Rounds Flyweight Contest

JOE MAPOSHA V CRAIG DERBYSHIRE



FIGHT # 4

8 X 3 Minute Rounds Super-Middleweight Contest

MARK HEFFRON 11st 12lbs 4oz V LEWIS TAYLOR 11st

BoxNation go live @ 18:55 hrs

FIGHT # 5– 18:55 HRS

ELIMINATOR FOR BRITISH SUPER-LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds

JEFF SAUNDERS 9st 13lbs 10oz V STEVEN LEWIS 10st 2lbs

BT Sport go live @ 19:45 hrs

FIGHT # 6 – 19:50 HRS

THE VACANT WBC INTERNATIONAL SILVER HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds

NATHAN GORMAN 18st 12oz V MOHAMED SOLTBY 15st 9lbs 13oz



FIGHT # 7

THE BRITISH SUPER-BANTAMWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds

THOMAS PATRICK WARD 8st 9lbs 4oz V SEAN DAVIS 8st 9lbs



FIGHT # 8

THE IBF EUROPEAN SUPER-LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds

JOSH LEATHER 9st 12lbs 5oz V GLENN FOOT 9st 13lbs 4oz



FIGHT # 9

OFFICIAL ELIMINATOR FOR WBO WORLD SUPER-WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds

LIAM SMITH 11st V LIAM WILLIAMS 10st 13.5lbs



FIGHT # 10 - FLOATER

4 X 3 Minute Rounds Super-Lightweight Contest

KALAM LEATHER V NAHEEM CHAUDHRY







Subscribe to feed <---> Tweet