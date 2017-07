Tweet Weights From London



Fight # 1 – 16:00 hrs

4 X 3 Minute Rounds Middleweight Contest

J.D. SMITH V CHRISTIAN HOSKIN GOMEZ



Fight # 2

4 X 3 Minute Rounds International Super-Lightweight Contest

SANJEEV SAHOTA V LUKA LESKOVIC



Fight # 3

4 X 3 Minute Rounds Middleweight Contest

SEAN PHILLIPS V ANTHONY FOX



Fight # 4

6 X 3 Minute Rounds International Heavyweight Exhibition

HUGHIE FURY V KAMIL SOKOLOWSKI



Fight # 5

4 X 3 Minute Rounds International Super-Featherweight Contest

ARCHIE SHARP 131.5 V NORBERT KALUCZA 132



Fight # 6 – 18:00 hrs

THE VACANT WBO INTERCONTINENTAL WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds @ 147 lbs

GARY CORCORAN 146.7 V LARRY EKUNDAYO 146.6



Fight # 7

THE ENGLISH SUPER-MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds

DARRYLL WILLIAMS 167.6 V JAHMAINE SMYLE 167.5



Fight # 8

THE BRITISH WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds @ 147 lbs

BRADLEY SKEETE 146.4 V DALE EVANS 145lbs



Fight # 9

THE VACANT WBC WORLD YOUTH HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds

DANIEL DUBOIS 232lbs V MAURICIO BARRAGAN 199lbs



Fight # 10

THE SOUTHERN AREA SUPER-WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds

SAM MCNESS 153lbs V ASINIA BYFIELD 153lbs



Fight # 11

THE WBO EUROPEAN LIGHT-HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds @ 175 lbs

ANTHONY YARDE 173lbs v RICHARD BARANYI 172lbs



Fight # 12 – Floater # 1

4 X 3 Minute Rounds International Featherweight Contest

RYAN GARNER 131lbs V TAMAS LASKA 132.7



Fight # 13 – Floater # 2

4 X 3 Minute Rounds International Cruiserweight Contest

JORDAN THOMPSON V JAN HRAZDIRA







