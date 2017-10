Tweet Weights From Leeds



Fight # 1 – 16:30 HRS

4 X 3 Minute Rounds International Super-Featherweight Contest

JACK DANIEL 9st 1lb 9oz V ROLAND PETROVICS 9st 1lb 11oz



Fight # 2

4 X 3 Minute Rounds Featherweight Contest

REECE MOULD 9st 3lbs 3oz V COLIN O’DONOVAN 9st



Fight # 3

8 X 3 Minute Rounds Welterweight Contest

DARREN TETLEY 10st 8lb V TERRY NEEDHAM 10st 8lbs 15oz



Fight # 4

4 X 3 Minute Rounds International Bantamweight Contest

JACK BATESON 8st 11lbs 14oz V KAMIL JAWOREK 8st 9lbs 11oz



Fight # 5

8 X 3 Minute Rounds Cruiserweight Contest

JACK MASSEY 14st 3lbs V BLAISE MENDOUO 14st 3lbs



Fight # 6

6 X 3 Minute Rounds International Middleweight Contest

TOMMY LANGFORD 11st 8lbs 11oz V MIGUEL AGUILAR 11st 3lbs 7oz



LIVE ON BOXNATION 19.30



Fight # 7

OFFICIAL ELIMINATOR FOR BRITISH SUPER-WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds

J.J METCALF 11st V DAMON JONES 11st



LIVE ON BT SPORT 20.30



Fight # 8

THE VACANT ENGLISH SUPER-FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds @ 130 lbs

ZELFA BARRETT 9st 2lbs 8oz V CHRIS CONWELL 9st 3lbs 4oz



Fight # 9

THE VACANT WBO EUROPEAN SUPER-FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds

LYON WOODSTOCK 9st 3lbs 14oz V CRAIG POXTON 9st 3lbs 4oz



Fight # 10

THE BRITISH SUPER-LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds

TYRONE NURSE 9st 13lbs 8oz V JACK CATTERALL 9st 12lbs 10oz



Fight # 11

FINAL ELIMINATOR FOR IBF WORLD FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds

JOSH WARRINGTON 8st 13lbs 2oz V DENNIS CEYLAN 8st 13lbs



LIVE TV FLOATER

6 X 3 Minute Rounds International Super-Lightweight Contest

SAM MAXWELL 10st 1lb 7oz V GYULA TALLOSI 10st 1lb 4oz





