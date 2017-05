Tweet Weights From Leeds



Warrington and Martinez Weigh In

( Timings approximate and subject to change )



Fight # 1 – 16:30 hrs

6 X 3 Minute Rounds International Cruiserweight Contest

BOB AJISAFE V JOSEF OBESLO



Fight # 2 – 16:55 hrs

4 X 3 Minute Rounds Super-Lightweight Contest

KALAM LEATHER V YOUSSEF AL HAMIDI



Fight # 3 – 17:20 hrs

4 X 3 Minute Rounds Featherweight Contest

REECE MOULD 9st 3lbs V ALEKSANDRS BIRKENBERGS 9st 2lbs



Fight # 4 – 17:45 hrs

4 X 3 Minute Rounds Flyweight Contest

JOE MAPOSHA V GARY REEVE



Fight # 5 – 18:10 hrs

6 X 3 Minute Rounds Featherweight Contest

THOMAS KINDON 8st 10lbs V ASHLEY LANE 8st 10lbs



Fight # 6 – 18:45 hrs

8 X 3 Minute Rounds Super-Lightweight Contest

TYRONE NURSE 10st 10lbs V ANDY KEATES 10st 9lbs



Fight # 7 – 19:20 hrs

4 X 3 Minute Rounds Welterweight Contest

TOM YOUNG V ALEX BAZZA



Fight # 8 – 19:35 hrs

THE VACANT IBF EUROPEAN SUPER-LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds @ 140 lbs

JOSH LEATHER 9st 13lbs V PHILLIP SUTCLIFFE JNR 9st 13lbs



Fight # 9 – 20:30 hrs

4 X 3 Minute Rounds Featherweight Contest

RYAN GARNER 9st 5lbs V RAFAEL CASTILLO 9st 5lbs



Fight # 10 – 20:55 hrs

4 X 3 Minute Rounds International Flyweight Contest

NICOLA ADAMS OBE 8st 2lbs V MARYAN SALAZAR 7st 13lbs



Fight # 11– 21:20 hrs

THE BRITISH SUPER-BANTAMWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds @ 122 lbs

JAZZA DICKENS 8st 10lbs V THOMAS PATRICK WARD 8st 9lbs



Fight # 12 – 22:20 hrs

THE WBC INTERNATIONAL FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds @ 126 lbs

JOSH WARRINGTON 8st 13lbs V KIKO MARTINEZ 9st



Fight # 13 – LIVE FLOATER

4 X 3 Minute Rounds Super-Middleweight Contest

ZAK CHELLI V CHRIS DUTTON



Fight # 14

8 X 3 Minute Rounds Welterweight Contest

DARREN TETLEY 10st 9lbs V LUKE KELEHER 10st 10lbs





