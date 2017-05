Tweet Russell Jr And Escandon Make Weight



pic Tom Casino/Showtime

pic Tom Casino/Showtime

WBC featherweight title: Gary Russell Jr 125lbs. 5oz vs. Oscar Escandon 125lbs. 7oz IBF interim super middleweight title Andre Dirrell 167lbs 5oz vs. Jose Uzcategui 166lbs 5oz



WBA super lightweight eliminator Rances Barthelemy 139lbs 5oz vs. Kiryl Relikh 139lbs 5oz





