Lightweight Yuriorkis Gamboa 133 vs. Robinson Castellanos 133

Featherweight Abraham Lopez 126 vs. Jesus Rojas 126

Middleweight Yamaguchi Falcao 160 vs. Morgan Fitch 161

Junior welterweight Vergil Ortiz 140 vs. Angel Sarinana 139.5

Featherweight Horacio Garcia 123 vs. Fernando Vargas 124.5

Lightweight Carlos Morales 132 vs. Cesar Valenzuela 132

Catchweight Oscar Negrete 121.5 vs. Victor Ruiz 117

Super middleweight Alexis Salazar 165 vs. Even Torres 163





