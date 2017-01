Tweet Frampton And Santa Cruz Weigh In For Rematch



pic Showtime

pic Showtime

WBA featherweight title Carl Frampton 125lbs vs. Leo Santa Cruz 125lbs

WBC lightweight title Mikey Garcia 134lbs.5 vs. Dejan Zlaticanin 134lbs.5

Junior welterweight Josh Taylor 142lbs vs. Alfonso Olvera 140lbs

Lightweight Ivan Redkach 137lbs vs. Desmond Brock 137lbs.5

Super middleweight David Benavidez 166lbs vs. Sherali Mamajov 167lbs

Junior welterweight Herbert Acevedo 141lbs vs. Chris Singleton 140lbs

Featherweight Laduan Barthelemy 126lbs vs. Jesus Aguinaga 126lbs

Flyweight Antonio Santa Cruz 117lbs vs. Victor Torres 116lbs

Featherweight Gerardo Perez 126lbs vs. Javier Cepeda 125lbs





