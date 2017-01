Tweet DeGale And Jack Make Weight In New York



pic Tom Casino/Showtime

pic Tom Casino/Showtime

WBC/IBF SUPER MIDDLEWEIGHT UNIFICATION: 12 ROUNDS James DEGALE Harlesdon, ENGLAND 23-1 (14 KOs) 166.5 lbs vs. Badou JACK Stockholm, SWEDEN 20-1-2 (12 KOs) 167.2 lbs IBF JUNIOR LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHP: 12 ROUNDS Jose PEDRAZA Caguas, PUERTO RICO 22-0 (12 KOs) 129.5 lbs vs. Gervonta DAVIS Baltimore, MD 16-0 (15 KOs) 129 lbs WELTERWEIGHTS: 6 ROUNDS Julian SOSA Brooklyn, NY 6-0-1 (2 KOs) 141.4 lbs vs. Gabriel Solario Seattle, WA 2-2-1 143.2 WBO FEMALE JUNIOR FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP: 10 ROUNDS Amanda SERRANO Brooklyn, NY 30-1-1 (23 KOs) 120.8 lbs vs. Yazmin RIVAS Torreon, Mexico 35-9-1 (10 KOs) 121.5 lbs VACANT WBC SILVER MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP: 10 ROUNDS Ievgen KHYTROV Brooklyn, NY 14-0 (12 KOs) 159.5 lbs vs. Immanuwel ALEEM Richmond, VA 16-0-1 (9 KOs) 158.5 lbs WELTERWEIGHTS: 8 ROUNDS Thomas DULORME Carolina, PUERTO RICO 23-2 (15 KOs) 145.8 lbs vs. Brian JONES Los Angeles, CA 13-6 (7 KOs) 144.5 lbs HEAVYWEIGHTS: 8/10 ROUNDS Adam KOWNACKI Brooklyn, NY 14-0 (11 KOs) 257.8 lbs vs Joshua Tufte Kernersville, NC 19-1 (10 KOs) 265.8 lbs WELTERWEIGHTS: 6 ROUNDS Noel Murphy Woodlawn, NY 7-0 (2 KOs) 146.4 lbs vs. Maxito SAINVIL Nyack, NY 4-0-1 (2 KOs) 145.8 lbs WELTERWEIGHTS: 4 ROUNDS Kenny ROBLES Staten Island, NY PRO DEBUT 144 lbs vs. Latorie WOODBERRY Roanoke, VA 1-2-1 141.6 lbs





Subscribe to feed <---> Tweet