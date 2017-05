Tweet Crawford And Diaz Make Weight In New York



pic Top Rank

pic Top Rank

WBC/WBO junior welterweight title Terence Crawford 139.2 vs. Felix Diaz 139.4

Lightweight Ray Beltran 134.6 vs. Jonathan Maicelo 134.8

Featherweight Shakur Stevenson 124.6 vs. Carlos Suarez 124.2

Junior middleweight Konstantin Ponomarev 149.6 vs. Ed Paredes 150.2

Lightweight Teofimo Lopez 134.8 vs. Ronald Rivas 135.4

Junior middleweight Tong Hui Li 153.8 vs. Daniel Calzada 154.2

Catchweight Fazliddin Gaibnazarov 138 vs. Agustine Mauras 135.8

Light heavyweight Steve Nelson 174.2 vs. Gilberto Rubio 173

Super featherweight Henry Lebron 130.2 vs. Johnny Estrada 131





