Tweet Buglioni And Summers Weigh In





6 x 3 mins Super-Middleweight contest MORGAN JONES (12st 8oz) v JADE KARAM (11st 11lbs 5oz) (Aberdare) (Ireland) Followed by 6 x 3 mins Super-Middleweight contest CRAIG RICHARDS (12st 1lbs 3oz) v RUI MANUEL PAVANITO (11st 11lbs 4oz) (Crystal Palace) (Lisbon) Live on Sky Sports Facebook from 5.30pm 6 x 3 mins Cruiserweight contest ISAAC CHAMBERLAIN v RYAN CRAWFORD (Brixton) (Uxbridge) Followed by 6 x 3 mins Light-Heavyweight contest JAKE BALL v JAMIE AMBLER (Lightwater) (Aberystwyth) Followed by 4 x 3 mins Super-Middleweight contest DANNY DIGNUM (12st 3lbs 3oz) v YAILTON NEVES (12st 1lbs 6oz) (Bowers Gifford) (Manchester) LIVE ON SKY SPORTS 1 7:30pm 10 x 3 mins vacant WBC International Silver Featherweight Championship REECE BELLOTTI (8st 12lbs 2oz) v JAMIE SPEIGHT (8st 12lbs) (Watford) (Torquay)



Followed by 6 x 3 mins Cruiserweight contest LAWRENCE OKOLIE (14st 4lbs 5oz) v RUSSELL HENSHAW (14st 2lbs 4oz) (Hackney) (Ilkeston) Followed by 10 x 3 mins English Super-Welterweight Championship and Eliminator for British Super-Welterweight Championship MATTHEW RYAN (10st 13lbs 2oz) v TED CHEESEMAN (10st 12lbs 4oz) (Middleton) (Bermondsey) Followed by 6 x 3 mins Welterweight contest CONOR BENN v MIKE COLE (Ilford) (Warwickshire) Followed by 6 x 3 mins Light-Heavyweight contest JOSHUA BUATSI (12st 7lbs 9oz) v CARLOS MENA (12st 8lbs 8oz) (Croydon) (Malaga) Followed by 12 x 3 mins British Light-Heavyweight Championship FRANK BUGLIONI (12st 6lbs 4oz) v RICKY SUMMERS (12st 6lbs 7oz) (Enfield) (Tipton)



Subscribe to feed <---> Tweet